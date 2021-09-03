«ميت يعيش» تكرم أوائل الثانوية والحاصلين على امتياز مرتبة شرف في الدقهلية

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أعلنت جمعية ميت يعيش بالدقهلية، لرعاية المتفوقين القائمة النهائية للحاصلين على جوائز «مؤسسة رعاية المتفوقين»، قيد الإشهار للعام 2021، تكريم أوائل الثانوية.

قال الدكتور عبدالهادى محمد عبدالهادى، مدرس فيزياء الجوامد بكلية العلوم جامعة الأزهر، ومؤسس المبادرة، إن الجمعية التي انطلقت من سنوات قليلة لتشجيع المتفوقين في العلوم الاساسية بشكل خاص ستكرم الأولى المتفوقة في العلوم- جيولوجيا- وهى مارينا عماد عادل رزق حبشي- التي حصلت على الدرجة الأعلى في الجيولوجيا- 91.95 %، ومن أوائل القسم الأدبي تكرم نورين رضا حلمي أمين- الثانوية العامة- القسم الأدبي- 81.2 %، وسما عماد حمدي عبدالعزيز- الثانوية الازهرية بنات- القسم الأدبي- 92.9 %، وستكرم أوائل القسم العلمي: جهاد محمد السيد السيد- ثانوية عامة- علمي علوم- 93.7 %، وعمر طارق عبدالفتاح زكي- ثانوية عامة- علمي رياضيات- 89.8 %، وعبدالله مصطفى محمد مهدي- ثانوية أزهرية- علمي- بنين- 83.8 %، وسارة إبراهيم عبدالواحد عليوة- ثانوية أزهرية- علمي- بنات- 94.6 %.

أكد ان الجمعية ستكرم كذلك الأول على الجمهورية في الثانوية الأزهرية- وهو أحمد محمد جمال سليمان- معهد ميت غمر الثانوي للبنين- صهرجت الكبرى الحاصل على 100 %، وسيتم هذا العام، وبناء على اقتراح سابق من اللواء طبيب د. رضا سنة، تقديم جائزة البريمو للخريجين والخريجات الحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وهم: محمود محمد ربيع محمود- كلية الصيدلة- جامعة الأزهر- فرع أسيوط- 86.34 %، واحمد محمود السيد حسانين-نظم المعلومات- كلية الحاسبات- جامعة الزقازيق 89.22 %، وأمل وهبة يونس عبدالحليم- الكيمياء والكيمياء الحيوية-كلية العلوم- جامعة الزقازيق- 89.33%، وإيمان السعيد عبدالواحد حسن- كلية العلوم- قسم الكيمياء الحيوية- جامعة الزقازيق-89.89 %، ومنى خالد رشاد محمد رشاد- قسم الإحصاء- كلية التجارة- جامعة الأزهر- 90 %، وقد تحدد اول أكتوبر المقبل، مساء، موعدا لحفل التكريم، ويحضره أساتذة من جامعات القاهرة وعين شمس والازهر، وشخصيات عامة، وقيادات دينية إسلامية ومسيحية، وسيتم تقديم جوائز مالية للجميع وجهازى لاب توب، وأخرى.

مع تقديم شهادة تقدير خاصة للأستاذين، شيخ معهد ميت غمر الثانوي للبنين- الأستاذ جمال محمد عبدالشافي النادى، ومدير الإدارة الازهرية بمركز ميت غمر- الأستاذ نبيل الدسوقي على فضل. اختام عبدالهادى بالقول ان المبادرة الفريدة من نوعها لقيت احتضانا غير متوقع من المجتمع المحلى، ودعما من أبناء القرية ونواحيها بالخارج، وكل من يستطيع من اهل الداخل والخارج يسعى إلى جلب منح خارجية للمتفوقين، مؤملا ان تثير المبادرة حماس وتاييد الجهات المعنية بالتعليم والتعليم العالى.

35 عميد كلية علوم يشارك باجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بجامعة الإسكندرية (صور) - صورة أرشيفية

35 عميد كلية علوم يشارك باجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بجامعة الإسكندرية (صور) - صورة أرشيفية

35 عميد كلية علوم يشارك باجتماع لجنة قطاع العلوم الأساسية بجامعة الإسكندرية (صور) - صورة أرشيفية