أخبار عاجلة

ترامب:إذا ما واجهت بايدن في الملاكمة سأطرحه أرضا في ثوان (فيديو) -
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأخضر الأولمبي يواجه عمان وديًّا في الرياض

Print
الأخضر الأولمبي يواجه عمان وديًّا في الرياض الأخضر الأولمبي يواجه عمان وديًّا في الرياض

الأخضر الأولمبي يواجه عمان وديًّا في الرياض

يخوض السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، غدًا السبت، أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، الذي يمتدّ حتى السابع من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهّلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

ويستضيف "الأخضر" منتخب عمان في تمام التاسعة مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

على الصعيد الميداني أجرى لاعبو المنتخب الوطني حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، تركّز العمل خلالها على تطبيق تمرين تكتيكي.المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر

بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر

مين هو كيروش مدرب المنتخب وليه الناس متفائلة بيه؟

مين هو كيروش مدرب المنتخب وليه الناس متفائلة بيه؟