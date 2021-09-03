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استمرار جهود تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا بمركز العبور للمصل واللقاح

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استمرار جهود تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا بمركز العبور للمصل واللقاح استمرار جهود تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا بمركز العبور للمصل واللقاح

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واصل مركز العبور للمصل واللقاح من جهوده في تقديم لقاحات كورونا للمواطنين، حيث يتواصل العمل من التاسعةِ صباحاً للتاسعة مساءاً يومياً وذلك تحت قيادة الدكتور حاتم غريب مدير المركز وتحت إشراف الدكتور رضا فكري وكيل المديرية والدكتور آسر البنا مدير عام الشؤون الوقائيه والرعاية الأساسية.

وكانت وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان وبدعم من اللواء أ ح عبدالمجيد صقر محافظ السويس، قد خصصت ثلاثة مراكز لتقديم لقاح الكورونا للمواطنين بمحافظة السويس وهم» العبور، مبارك، مركز المسافرين بقرية الحجاج»، هذا بجانب عمل الفرق المتنقلة والتى تستهدف تطعيم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وجميع المواطنين بمختلف المواقع.

وإذ يتوجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالشكر لجميع الفرق الطبيه والإداريه ومسئولي مركز المعلومات والخدمات المعاونه والسائقين ورجال الأجهزة المعنيه، على ما يبذلونه من جهد في سبيل تطعيم المواطنين، داعياً جميع المواطنين بالتسجيل عبر موقع وزارة الصحة المخصص لهذا الشأن وذلك من خلال الموقع التالي

https://www.egcovac.mohp.gov.eg

المصرى اليوم

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