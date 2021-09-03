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الأحد.. فتح باب القبول للالتحاق بتخصص الصناعات الصوفية بمدرسة مطروح الصناعية بنات

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الأحد.. فتح باب القبول للالتحاق بتخصص الصناعات الصوفية بمدرسة مطروح الصناعية بنات الأحد.. فتح باب القبول للالتحاق بتخصص الصناعات الصوفية بمدرسة مطروح الصناعية بنات

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أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عن فتح باب القبول للطالبات للالتحاق بتخصص الصناعات الصوفية البدوية اليدوية بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية بنات بمجموع ٢٣٠ درجة بالشهادة الإعدادية هذا العام موضحاً أن تقديم الطلبات بداية من بعد غد الأحد ٥ سبتمبر وحتي يوم الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ بمقر إدارة التعليم الصناعي بديوان عام تعليم مطروح

واكد وكيل الوزارة أن المديرية حددت عدة شروط لقبول الالتحاق بتخصص الصناعات الصوفية على النحو التالي :-

1_أن يكون الطالبة مصرية الجنسية

2_أن تكون الطالبة من أبناء مطروح الحاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من محافظة مطروح

3_ أن تكون الطالبة حاصلة على مجموع درجات ٢٣٠ درجة بالشهادة الإعدادية

4- حضور الاختبار الالكتروني

5- حضور المقابلة الشخصية

6- يتم قبول الطالبات الأعلى مجموعا في الإعدادية والاختبار الالكتروني والمقابلة الشخصية .

واضاف مدير تعليم مطروح أن المستندات المطلوبة للتقديم من الطالبات صور طبق الأصل من شهادة الاعدادية وشهادة ميلاد الطالبة وصورة شخصية وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرجة منها .

المصرى اليوم

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