لأول مرة.. إذاعة حفل تامر حسني بالساحل على قناة المحور

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تعرض قناة المحور في الحادية عشر والنصف، مساء اليوم الجمعة، حفل تامر حسني على المسرح الروماني بالساحل الشمالي عبر شاشة التليفزيون من خلال قناة المحور، وسط تظاهرة واحتفالية رائعة، حيث امتلأ المسرح الروماني بأكمله وشهد الحفل حضور نخبة من النجوم والمشاهير في مصر والوطن العربي.

حيث قدم النجم تامر حسنى، أكثر من حفل ناجح ومميز جدا في الساحل الشمالى والعلمين، وأيضا في أبوظبى بالإمارات، وجدة بالسعودية، وفى كل الحفلات تم رفع لافتة «كامل العدد«.

كما حقق تامر حسني نجاحا جماهيريًا كبيرا من خلال فيلم «مش أنا» والذي نال استحسان الجماهير والنقاد وايرادات ضخمة داخل مصر وفي ارجاء الوطن العربي.