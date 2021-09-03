ملاكِمة تفارق الحياة متأثرة بإصابتها في نزال

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فارقت الملاكِمة المكسيكية الشابة جانيت زاكارياس زاباتا الحياة متأثرة بإصابات، تعرَّضت لها خلال نزال خاضته مطلع هذا الأسبوع في مدينة مونتريال الكندية.

وذكرت شركة "غروب إيفون ميتشل" المروِّجة للملاكِمة في بيان عبر تطبيق "إنستغرام" أن زاباتا "18 عامًا" فارقت الحياة خلال وجودها في المستشفى يوم الخميس.

وتلقت زاباتا لكمات قوية عدة من منافستها الكندية ماري بيير هول خلال الجولة الرابعة من النزال يوم السبت الماضي.

وتعرضت زاباتا لحالة تشنج، واندفع نحوها زوجها ومدربها جوفاني مارتينيز، وقد تلقت الإسعافات الأولية من جانب الطاقم الطبي قبل أن تُنقل إلى المستشفى.

وجرى إدخال زاباتا في غيبوبة محفزة طبيًّا، لكن الأطباء لم ينجحوا في إنقاذ حياتها؛ وفارقت الحياة متأثرة بالإصابات.