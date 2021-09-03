كفر «أبونجم» بالشرقية.. مأساة قرية تبحث عن 6 من أبنائها فقدتهم بسبب «الهجرة غير الشرعية»

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أعلى أريكة خشبية داخل ساحة منزلها، تجلس والدة حسين حاتم عطية، تتفحص وجوه المارة وتتحدث معهم عن حسين ابنها وحسن شقيقها الذين تغيبوا فى نهاية الشهر الماضى، لا تتوقف عن البكاء لحظة واحدة وتمتنع عن تناول الطعام، ترفض دخول بيتها إلا مع غروب الشمس، ولا يفارقها الأمل فى عودتهم إليها.

خالد على عبدالعزيز

ما بين ليلة وضحاها تحولت قرية كفر «أبونجم» مركز أبوحماد محافظة الشرقية إلى سرادق عزاء كبير، عقب الإعلان عن غرق مركب كان يقل 6 من شباب القرية متجها إلى إيطاليا عبر هجرة غير شرعية، لم يعلن عن وفاتهم حتى الآن وأصبحوا فى عداد المفقودين، وهم محمود هانى محمد محمود، وخالد على عبدالعزيز، وحسين حاتم حسن عطية، وحسن صلاح عطية إبراهيم، وسعيد هانى سعيد، وناشد أهالى الضحايا بالبحث عن أبنائهم وعودتهم سواء أحياء أو أمواتا.

محمود هانى محمد محمود

وقالت والدة حسين حاتم، أحد ضحايا الهجرة غير الشرعية: «قلبى وجعنى وبموت كل لحظة من القهر على ابنى، أنا مش عارفة إن كان حى ولا ميت، هما خرجوا عشان لقمة العيش وغلطوا ودفعوا تمن غلطتهم، وإحنا كمان دفعنا تمن غلطتنا من حرقة قلبنا عليهم، وبناشد المسؤولين إنهم يطمنونا عليهم إن كانوا أحياء ومحبوسين ولا غرقوا فى البحر عشان نرتاح».

أهالى ضحايا الهجرة غير الشرعية أثناء حديثهم للمصري اليوم

ورغم اختفاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ ما يقرب من عامين، إلا أنها ظهرت فى الأفق من جديد، وهو ما أرجعه الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى، إلى أسباب اقتصادية واجتماعية، وهى انتشار البطالة وصعوبة الحصول على فرص عمل للشباب خاصة فى الفترة الأخيرة بسبب تداعيات كورونا، بجانب سياسة العرض والطلب بمعنى أن هناك عروض فى الخارج تبحث عن عمالة رخيصة وغير مكلفة وهو ما يجذب الشباب لها.

أهالى ضحايا الهجرة غير الشرعية أثناء حديثهم للمصري اليوم

وأشار إلى أنه لابد أن تتناسب خريطة التعليم فى مصر مع سوق العمل، لأنه لدينا أعداد كبيرة من الخريجين لا يتناسب تعليمهم مع سوق العمل المطلوب.

حسن صلاح عطية إبراهيم

ووضع صادق مجموعة من الحلول لمواجهة الهجرة غير الشرعية، أولها إتاحة فرصة أكبر للعمل أمام الشباب، والتعديل من الأنظمة التعليمية بما يتواكب مع سوق العمل، بجانب توفير المشروعات الصغيرة للشباب لتفيض أعداد البطالة، مشيرا أن كل ما يحدث من جهود للتنمية والإصلاح يزول أمام الهجرة غير الشرعية.

أهالى ضحايا الهجرة غير الشرعية أثناء حديثهم للمصري اليوم

ونص قانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين فى مادته السادسة على أن «يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك».

حسين حاتم حسن عطية

وتابعت المادة: «العقوبة تكون السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى، وإذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة».