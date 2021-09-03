باحثة: «السلام الإبراهيمي» خطة إسرائيلية لتسييس الدين في خدمة السياسة

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قالت الدكتورة هبة جمال الدين، مدرس العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي، إن اتفاقيات التطبيع التي جرت مع الاحتلال الإسرائيلي سميت باسم «السلام الإبراهيمي»، متسائلة «لماذا يطلق اسم رمز ديني على اتفاقيات إسرائيل؟».

وأضافت هبة جمال الدين، خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على صدى البلد، أن إسرائيل تحاول الحديث عن المشترك الديني، لتعزيز موقفها في المنطقة، مضيفة أن الإسرائيليين يزعمون أن العالم لديه فهم خاطئ عن الدين، كما أن السلام سيتحقق على يد الشعوب الأصلية.

وتابعت مدرس العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي أن إسرائيل بدأت في تشكيل دوائر مغلقة تضم ساسة ودبلوماسيين، لإعادة توصيف النصوص الدينية وإدخالها في السياسة العامة لخدمة مصالحها، مضيفة أن أمريكا سبق أن ربطت الإبراهيمية بفكرة الهيمنة الأمريكية.

وأردفت هبة جمال الدين أنه يوجد ما يسمى بـ«الولايات المتحدة الإبراهيمية» وهي عبارة عن اتحاد فيدرالي برئاسة إسرائيل وتركيا، تسعى إلى الهيمنة على المواد الطبيعية في العالم، من خلال طرح فكرة أن تلك الدول التي تملك الموارد لا تجيد استخدامها.

وأوضحت أن الإبراهيمية تطرح كبديل عن القومية العربية، ويتم الترويج لها من خلال إقامة مشروعات متناهية الصغر للسيطرة على المواطنين وكسب ميولهم، مضيفة أن الحديث عن الإبراهيمية يوحي بأنها دين سياسي.

واستطردت مدرس العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي أن سيدنا إبراهيم أسمى من استخدامه في السياسة، مشيرة إلى أن تسييس الدين لخدمة قضايا سياسية يعتبر أمرًا في منتهى الخطورة.