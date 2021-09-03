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متطوعو "هلال مكة" يباشرون 43 بلاغاً إسعافياً بالمسجد الحرام.. الجمعة

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تنوعت بين أمراض مزمنة وجروح وانزلاقات وإجهاد حراري

متطوعو

شارك 55 متطوعاً ومتطوعة من هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة اليوم الجمعة بالحرم المكي الشريف.

وباشر المتطوعون من الجنسين 43 بلاغاً إسعافياً في ساحات الحرم وفي أروقته وفي المسعى وفي مصليات النساء.


وتنوعت البلاغات الإسعافية، بين بلاغات أمراض مزمنة وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية والانزلاقات والإجهاد الحراري، وجرى التعامل مع 41 بلاغاً في الموقع بينما تم نقل حالتي ارتفاع سكر إلى مستوصفات الحرم المكي الشريف.

متطوعو

متطوعو

متطوعو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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