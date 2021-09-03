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«الجيش الوطني الليبي» يعلن اعتقال قيادي في تنظيم «القاعدة»

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«الجيش الوطني الليبي» يعلن اعتقال قيادي في تنظيم «القاعدة» «الجيش الوطني الليبي» يعلن اعتقال قيادي في تنظيم «القاعدة»

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أعلن «الجيش الوطني الليبي» اليوم الجمعة اعتقال على الحسناوي، القيادي في تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، بالقرب من قاعدة براك الشاطئ التابعة للجيش.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في «الجيش الوطني الليبي»، اللواء خالد المحجوب، إن قوات الجيش نفذت «عملية نوعية» باعتقال أخطر عناصر تنظيم القاعدة، موضحا أن الحسناوي «أحد قادة المجموعات الإرهابية التابعة للإرهابي أحمد عبدالجليل الحسناوي، القيادي البارز في تنظيم القاعدة».

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني الليبي» في بيان: «توجهت قوة من اللواء طارق بن زياد المعزز، فجر الجمعة، بناء على ورود معلومات سرية حول مواقع يوجد بها الإرهابي على العجيلي الحسناوي، وهو أحد المتهمين في مذبحة براك الشاطئ التي راح ضحيتها 148 شخصا بين مدني وعسكري (والتي وقعت في 18 مايو 2017). وتحولت سرية استطلاع إلى المواقع المذكورة، وتحديدا بالقرب من قاعدة براك الشاطئ».

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