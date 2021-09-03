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غضب في المصري من علي ماهر

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غضب في المصري من علي ماهر غضب في المصري من علي ماهر

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أبدى مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، غضبهم الشديد من على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي.

ويأتي ذلك بسبب شكوى أكثر من لاعب في الفريق من معاملة المدير الفني السيئة لهم، على رأسهم النيجيري أوستن أموتو، الذي اتهم المدير الفني بالعنصرية، الأمر الذي جعله يتمسك بالرحيل عن الفريق، بالإضافة إلى المدافع الفلسطيني محمد صالح.

وقرر مسؤولي المصري عقد جلسة مع المدير الفني خلال الساعات المقبلة، لمطالبته، بتعديل طريقه تعامله مع اللاعبين ولتهدئة الأجواء داخل الفريق قبل الاستعداد للموسم الجديد.

وكان المصري جدد تعاقده مع على ماهر، لمدة موسم، وذلك بعدما نجح في قيادة الفريق للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

المصرى اليوم

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