السفير المصري في طوكيو يُهنئ البطل إبراهيم حمدتو على نجاحه

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قدم سفير مصر لدى اليابان، أيمن كامل، التهنئة للبطل «إبراهيم حمدتو» على النجاح الكبير الذي حققه بوصوله إلى مستوى المنافسة العالمية خلال مباريات تنس الطاولة بدورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو، وقيامه برفع اسم مصر عالياً، وتقديم مثال يحتذى به في التحدي وقوة الإرادة.

جاءت تهنئة السفير في أعقاب مؤازرته للبطل المصري خلال المباراة التي خاضها في إطار منافسات تنس الطاولة في طوكيو، حيث استطاع «حمدتو» كسب احترام عالمي واسع، وأصبح نموذجا مُلهِما للعزيمة والإصرار وتحدي الصعوبات.

وأعرب السفير المصري كذلك عن أن حجم الإنجاز الذي حققه «حمدتو» لا يقل بأي حال من الأحوال عن الفوز بميدالية خلال دورة الألعاب البارالمبية، مشيراً إلى التقدير الدولي الواسع لقدرته على تجاوز العوائق، كما أشاد بما استطاع هذا البطل تحقيقه من نجاح يستحق النظر إليه بكل فخر واعتزاز ويُعتبر مثالا على قدرة المصريين على تحدي الصعاب.