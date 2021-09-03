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لقطات رومانسية.. زوج نيللي كريم ينشر كواليس شهر العسل في نيويورك (صور)

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لقطات رومانسية.. زوج نيللي كريم ينشر كواليس شهر العسل في نيويورك (صور) لقطات رومانسية.. زوج نيللي كريم ينشر كواليس شهر العسل في نيويورك (صور)

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شارك لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، زوج الفنانة نيللي كريم، متابعيه بصور جديدة من شهر العسل الذي قضوه، في نيويورك، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مجموعة صور من كواليس شهر العسل، ظهرا خلالها في لقطات رومانسية، في الكثير من الأماكن. وعلق على الصور، قائلاً: «مع الشخص الذي يجعل قلبي يبتسم».

واحتفلت الفنانة نيللي كريم بزفافها، على لاعب الإسكواش هشام عاشور، في الساحل الشمالي. وظهرت نيلي بفستان أنيق وأثارت السوشيال ميديا بإطلالاتها الناعمة بفستان زفاف الأبيض الأنيق المطرز بالورد على الأكمام دون أي تكلف في إطلالاتها، كما ظهرت بتسريحة شعر بسيطة دون أي إكسسورات غير طرحة الزفاف.

نيللي كريم و هشام عاشور
نيللي كريم و هشام عاشور
نيللي كريم و هشام عاشور
نيللي كريم و هشام عاشور

المصرى اليوم

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