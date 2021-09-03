مصادر من «طالبان»: الحركة تسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان

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نقلت وكالة «رويترز» عن 3 مصادر من «طالبان» أن الحركة تسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان.

قال أحد قادة الحركة للوكالة: «بحمد الله، نحن نسيطر على أفغانستان بأكملها. لقد هُزم مثيرو الشغب، وبنجشير الآن تحت قيادتنا».

وكانت الحركة أعلنت عن سيطرتها على ثاني أكبر منطقة في ولاية بنجشير، آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكر المتحدث باسم «طالبان»، الحنفي وردك، على حسابه في «تويتر» أنه «تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية في بنجشير بالكامل من التشكيلات الإجرامية، وهي ثاني أكبر منطقة في بنجشير».