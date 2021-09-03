فتح باب القبول للالتحاق بتخصص البترول بمدرسة مطروح الصناعية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، عن فتح باب القبول للطلاب للالتحاق بتخصص البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية بنين بمجموع ٢٣٠ درجة بالشهادة الإعدادية هذا العام، موضحًا أن تقديم الطلبات بداية من بعد غد الأحد ٥ سبتمبر وحتي يوم الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ بمقر إدارة التعليم الصناعي بديوان عام تعليم مطروح.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية حددت عدة شروط لقبول الالتحاق بتخصص البترول على النحو التالي :-

1_أن يكون الطالب مصري الجنسية

2_أن يكون الطالب من أبناء مطروح الحاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من محافظة مطروح

3_ أن يكون الطالب حاصلا على مجموع درجات ٢٣٠ درجة بالشهادة الإعدادية

4- حضور الاختبار الالكتروني

5- حضور المقابلة الشخصية

6- يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعا في الإعدادية والاختبار الالكتروني والمقابلة الشخصية .

وأضاف مدير تعليم مطروح، أن المستندات المطلوبة للتقديم من الطلاب صور طبق الأصل من شهادة الاعدادية وشهادة ميلاد الطالب وصورة شخصية وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرج منها.