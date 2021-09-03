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رئيس وزراء ليبيا: نمتلك الكثير من الذهب و40 مليار برميل نفط جاهزة للتصدير

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رئيس وزراء ليبيا: نمتلك الكثير من الذهب و40 مليار برميل نفط جاهزة للتصدير رئيس وزراء ليبيا: نمتلك الكثير من الذهب و40 مليار برميل نفط جاهزة للتصدير

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إن الصحراء الليبية «تشتمل على كثير من الذهب»، لافتا إلى أن «هناك وفرة في النفط والطاقة الشمسية» في البلاد.

وأضاف، خلال حديثه في «منتدى أمبروزيتي» في شمال إيطاليا، أن «ليبيا تمتلك ثروة هائلة»، مضيفا أن «عدد سكانها ضئيل للغاية، ولديها ناتج محلي إجمالي محدود».

وأشار إلى أن «بلادنا لديها اليوم أكثر من 40 مليار برميل نفط جاهزة للتصدير»، مشددا على أن «الاختلالات الهيكلية التي وقعت بسبب أحداث العقود الماضية يجب حلها للسماح للبلاد بالتقدم».

وكان الدبيبة قال سابقا إن حكومته تلقت عروضا من شركة «إيني» الإيطالية للاستثمار في مجال النفط، كاشفا عن استعداد الشركة لاستثمار 10 مليارات دولار في مختلف الحقول بليبيا.

المصرى اليوم

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