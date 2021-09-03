مصنوع من الذهب الخالص.. رحلة تمثال «آمون» من «جنيه» إلى «83 مليون دولار»

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قال الباحث، محمد أبوصالح، رئيس مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، إن من الأشياء الطريفة قديما في الأقصر التي حدثت أثناء تواجد خبير الآثار الانجليزي، هوارد كارتر، في مصر عام 1917، أنه عُرض تمثال «آمون» المصنوع من الذهب الخالص، فاشتراه منه بمبلغ واحد جنيه مصري أي ما يعادل مبلغ 5 دولارات في ذلك الوقت.

أضاف «أبوصالح» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «كارتر» أهدى التمثال فيما بعد إلى عالم الآثار الانجليزي، اللورد كارنرفون، في عيد ميلاده، وذلك كرد جميل لأنه كان الشخص الممول لرحلته الاستكشافية في مصر، موضحًا أنه بعد مرور سنوات عديدة، قامت عائلة كارنرفون بعمل مزاد علني عام 1983م وتم بيعه بمبلغ 83 مليون دولار.