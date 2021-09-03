«واحد مثقف واحد شاي».. مجموعة قصصية ساخرة

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أصدرت دار «أوراق» للنشر والتوزيع مجموعة قصصية جديدة للكاتب الدكتور نبيل مراد، بعنوان «واحد مثقف واحد شاي»، تتضمن عددا من القصص الساخرة.

اهتم الكاتب بتجسيد الواقع بكل تناقضاته من خلال شخصيات حية في مجتمعنا الطيب، كي نتأملها ونعي موقعنا منها، فهي جزء من الحقيقة بجانب رؤيته الخاصة التي أبدعها وأخرجها في شكل قصص تحاكي الحقيقة إن لم تكن توثقها.

يذكر أن مجموعة «واحد مثقف واحد شاي» صدرت خلال معرض القاهرة للكتاب الأخير وحققت مبيعات جيدة وتم طرحها بعد المعرض في المكتبات ومواقع بيع الكتب.