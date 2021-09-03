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أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أنه تم تحديد يوم بعد غد الأحد، موعدًا لتشغيل واستئناف الرحلات المباشرة بين مصر والكويت.

قال مدير إدارة النقل الجوي في الطيران المدني، عبدالله الراجحي، اليوم الجمعة، إن 9 ناقلات جوية كويتية ومصرية ستقوم بتشغيل الخط بين البلدين، وفق عدد المقاعد التي تم تحديدها بينهما، والتي تتوافق مع قرار مجلس الوزراء الكويتي الأخير بزيادة الطاقة الاستيعابية في مطار الكويت الدولي.

وشدد «الراجحي»، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، على الإجراءات الصحية لدخول الكويت، والتي حددتها السلطات الصحية تجنبًا لأي عراقيل أو أسباب تمنع القادمين إلى الكويت من الدخول وإرجاعهم إلى دولهم، وتحمّل الشركة الناقلة للمخالفين للاشتراطات جميع الغرامات التي ستصدر بحقها.

من جانبه، صرح الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة الوطنية مصر للطيران ستقوم باستئناف رحلاتها إلى الكويت اعتبارًا من الخامس من سبتمبر الجاري بواقع رحلتين يوميا بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9 Dreamliner والمعروفة باسم طائرة الأحلام والتي تسع لعدد 309 مقاعد وتتميز مقاعد درجة رجال الأعمال بها بتوفير أعلى مستويات الخصوصية مع توافر شاشات شخصية بالدرجتين السياحية ورجال الأعمال.

بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية مثل خدمة الإنترنت Wi-Fi وإمكانية إجراء المكالمات الهاتفية عبر خدمة التجوال المتوفرة على هذا الطراز، ومن المخطط أن تُسير الشركة أيضًا الرحلات بطرازها البوينج 737-800 المزودة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.

وجاء بالبيان: «يمكن لعملاء مصر للطيران حجز رحلاتهم بين القاهرة والكويت عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com ومكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة حول العالم ومركز الاتصالات 1717 داخل مصر، أما بالنسبة لعملاء مصر للطيران الذين قاموا بشراء تذاكرهم مسبقًا والراغبين في تغيير موعد سفرهم، يمكنهم زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة حول العالم أو الاتصال بـ 1717 داخل مصر، يجب على جميع العملاء المسافرين تفعيل برنامج (شلونك) عند الوصول إلى دولة الكويت».

ولمعرفة متطلبات السفر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمصر للطيران من هنا