«القومي للحوكمة» يختتم فعاليات تدريب القيادات الحكومية بالبرتغال (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

اختتم المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية -فعاليات برنامج تدريب عدد 26 قيادة حكومية في جامعة الأمم المتحدة بمدينة غيماريش بالبرتغال حول الحوكمة والتحول الرقمى وبناء القدرات.

وأشارت الدكتورة هاة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن التدريب جاء وفلق شراكات دولية مع جامعة الامم المتحدة وفى مجال الحوكمة والتحول الرقمى وبناء القدرات وهو ما تؤكد عليه الحكومة المصرية وتولى القيادة السياسية أهتمام خاص فى ظل السعى للرقمنة والحكومة الالكترونية .

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إن التدريب شمل عدة مجالات فى ظل وجود مدربين محترمين لنقل الخبرات للقيادات الحكومية المصرية وجاء التدريب فى طل التعاون المثمر مع جامعة الأمم المتحدة والذى من المقرر أن يشمل قريبًا التعاون في تقديم الخدمات الاستشارية والتعاون البحثي والعلمي، وذلك في إطار الاهتمام المتزايد من المعهد للاستفادة من الخبرات الدولية والشراكات الحصرية مع المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة لما لها من خبرات في هذه المجالات بما يتواكب مع توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع في التحول الرقمى والحوكمة في مختلف المجالات الحكومية.

من جانبه قال نبيل فؤاد، مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد ان التدريبات شملت مشاركة فعالة من القيادات الحكومية لنقل التجارب فى بعض الدول كالدنمارك والبرتغال ودول الاتحاد الاوربى واشار الى ان التدريبات والزيارات جاءت فى ظل إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على

وتتضمن التدريبات أساسيات التحول الرقمى وتدريب المشاركين على المشاركة الالكترونية والتقييم الحكومي الإلكتروني، والاستراتيجية الحكومية الرقمية، والتغيير الإدارة والجوانب الأمنية والتنظيمية للتحول الرقمى .

وقامت دلفينا سوارس، رئيس وحدة الحوكمة الرقمية بجامعة الأمم المتحدة بتوزيع شهادات الدورة التدريبية على المشاركين والتقاط الصور يشار إلى أن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة كان قد أطلق برنامجه تدريبى حول الحوكمة والتحول الرقمى بالبرتغال بالتعاون مع وحدة تشغيل جامعة الأمم المتحدة المعنية بالحوكمة الالكترونية، كما وقع المعهد مع جامعة الأمم المتحدة اتفاقية إطارية للتعاون المشترك وآخرى بشأن تدريب عدد من القيادات الحكومية على عدد من الموضوعات الهامة منها الحوكمة الرقمية والحوكمة المؤسسية والمدن والمجتمعات الذكية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مكافحة الفساد.