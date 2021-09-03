جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب أدوية بشرية وبيطرية ومكملات غذائية

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تمكنت الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية والأدوية البيطرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من روسيا إشتبه الأستاذ مأمور اللجنة المعين على الخط الأخضر في راكب روسى وزوجته. وبسؤالهما عما إذا كانا يحملان معهما اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابا بالنفى .

وبالعرض على حسين هيكل حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف عبدالله حمدي عبدالله وأماني موسي تحت إشراف هاني أبوطالب بتفتيش حقائبهما وتفتيشهما ذاتيا فتبين وجود2651 علبة وعبوة وشريط من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية والأدوية البيطرية ومستحضرات التجميل مخبأة داخل الشنط وحول أجسامهما. وتم الجرد والعد والتحريز بلجنة مكونة من نجاح لطفي ومحمود عبدالمولي تحت إشراف خالد شعبان .