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جمارك نويبع تضبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأدوية البشرية والملابس الجاهزة

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جمارك نويبع تضبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأدوية البشرية والملابس الجاهزة جمارك نويبع تضبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأدوية البشرية والملابس الجاهزة

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تمكنت الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من الأدوية البشرية والملابس الجاهزة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وكانت المحاولتين الأولى والثانية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الأردن على متن العبارة عمان حيث اشتبه أسامه أبوسعد مأمور الأمن الجمركى ومحمود أحمد مأمور تفتيش الركاب وأحمد فيصل مامورى تفتيش الركاب في الراكبين ا. م. م، م. ا. ا مصرين الجنسيه وبالعرض على السيد عمر عبدالنور مدير إدارة تفتيش الركاب تم تفتيش الراكبين وتم العثور على كميه من 30 حقنة و280 قرص دوائى خاصة بعلاج سرطان الدم والكبد وتجلطات الرئة.

أما المحاولة الثالثة فكانت بناءا على الاخبارية المقدمة من السيد أبوخضير مدير إدارة مكافحة التهريب وأسامة أبو سعد مأمور الأمن الجمركى حيث تم ضبط كمية من الملابس الجاهزة خبأها الراكب خ. م. ع مصرى الجنسيه قادم من الأردن على متن العبارة عمان داخل لفات من اللدائن ومحزومة بلاصق بلاستيكى أسفل أمتعة الشخصية. وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 587 ألفا و588 جنيه.

قرر حمدى الشعراوى مدير عام جمارك نويبع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٣ محاضر تهرب جمركى أرقام 30 و35 و36 لسنة2021 وحررهم طارق جبر ومحمود طه الشؤون القانونية تحت إشراف رمضان قرنى مدير إدارة الشؤون القانونية.

المصرى اليوم

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