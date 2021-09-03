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الأردن يعزي بضحايا فيضانات نيويورك ونيوجيرسي

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الأردن يعزي بضحايا فيضانات نيويورك ونيوجيرسي الأردن يعزي بضحايا فيضانات نيويورك ونيوجيرسي

حى بي سي نيوز  :-  أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحرّ التعازي لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية بضحايا الفيضانات والعواصف التي ضربت ولايتي نيويورك ونيوجيرسي، وأسفرت عن وفاة وإصابة العشرات، وخلّفت أضراراً ماديةً جسيمةً.

وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أهاب الناطق الرسمي بالمواطنين الأردنيين في الولايات المتأثرة بالفيضانات والعواصف بضرورة توخي الحيطة والحذر، والامتثال لتعليمات السلامة العامة الصادرة عن السلطات الأمريكية بهذا الخصوص، والتواصل في حالات الطوارئ على رقم مركز العمليات في مقر الوزارة 00962795497777 أو رقم طوارئ سفارة المملكة في واشنطن: 2022949522

 

جي بي سي نيوز

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