ثلاث نساء يتصدرن قائمة مطورات التطبيقات التكنولوجية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

تلعب المرأة دور فاعل في خدمة المجتمع ، وتعمل في كافة المجالات سواء في قطاع التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية وصولاً إلى التأثير الاجتماعي.

وفي اطار دعم النساء اللواتي يبدعن بإنشاء وتطوير التطبيقات والأدوات التكنولوجية طرحت هواوي مسابقة Apps UP ملابتكار تطبيقات HMS تتوزّع إلى ثماني فئات، بما فيها "جائزة المرأة المتميزة في المجال التقني"، التي تم تصميمها لإبراز وتسليط الضوء على الإنجازات المؤثرة التي تحققها مطوّرات التطبيقات. وتزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً بعدد متزايد من النساء اللواتي يتولين قيادة إنشاء وتطوير التطبيقات ، ومن ضمنهن: أمل السعدي، مستشارة هندسة الهاتف المحمول لدى شركة "اورانج الأردن" و

وأوضحت أمل أن قطاع تطوير التطبيقات الإقليمي يتكوّن معظمه من الذكور، لكنها تعتقد بأن هذا المد آخذ في التحول. وقالت "أعتقد بأنه مع مرور الوقت، سنرى العديد من النساء الملهمات والأكثر شغفاً في مجال التكنولوجيا اللواتي سيبرزن ويثبتن حضورهن في هذا القطاع." وتابعت : هناك عدد من المبادرات الناجحة والمنح الدراسية المقدمة من قبل الهيئات الدولية والحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والقطاع ذاته، لتشجيع النساء على الانضمام إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ".

وهناك مطورة تطبيقات إقليمية أخرى بارزة تمكّنت من إحداث نقلة نوعية ، وهي نور شموط، قائدة فريق التطوير في "باز" (Baaz)، وهي منصة جديدة للتواصل الاجتماعي بمقرها في الأردن.

وتعتقد نور بأن التنوع بين الجنسين يشكّل مطلباً ضرورياً ومهماً لنمو وازدهار قطاع تطوير البرمجيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشارت بالقول، "على الرغم من وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في قطاع تطوير التطبيقات، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحسب، بل في جميع أنحاء العالم، فإن الطلب على المبرمجات يشهد نمواً متزايداً لأن القطاع يدرك بأنه يعاني من نقص كبير وطويل الأمد في المبرمجين، كما أنه سيشهد مزيداً من التعثر الاقتصادي نتيجة افتقاره إلى التنوع بين الجنسين والتنوع الاجتماعي والاقتصادي."



تعتبر جاكلين روجرز مؤسسة تطبيق My Pregnancy Journey، الذي كان من بين ثلاثة تطبيقات فائزة ضمن فئة "أفضل تطبيق للتأثير الاجتماعي" في مسابقة Apps UP 2020، التطبيق مطور من قبل فريق من النساء الأفريقيات من أجل كل النساء في أفريقيا. ويهدف التطبيق إلى سد النقص في المعلومات المتاحة محلياً وتقديم الدعم اللازم للأمهات الحوامل خلال هذه الفترة الخاصة من حياتهن. وبإمكان كل إمرأة تخصيص التطبيق بحيث يتماشى مع احتياجاتها الشخصية واستخدام أي من المزايا الثلاثين المتوفرة فيه من أجل متابعة وضع الحمل لديها من أسبوع لآخر. كما يتم تحديث التطبيق بمحتوى ومقاطع فيديو ومعلومات جديدة كل أسبوع.

