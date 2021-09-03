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6ر2 مليار قدم مكعب غاز انتاج بتروشروق يوميا

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6ر2 مليار قدم مكعب غاز انتاج بتروشروق يوميا 6ر2 مليار قدم مكعب غاز انتاج بتروشروق يوميا

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول مستمر فى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وحفر الآبار بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج من البترول والغاز وزيادته للاستمرار فى توفير احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية ، مشيراً إلى أن تحسن مستويات الأسعار العالمية للبترول والغاز المسال شجع الشركات الأجنبية على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى ظل تحسن مناخ الاستثمار فى .
وشدد الملا خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركتى بتروشروق وبتروبل لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2020/2021 على أهمية الاستمرار فى الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة ، وأكد أن بتروبل تقدم نموذجاً فى كفاءة العمل وفى تحقيق نجاحات كبيرة مشهود بها.
وخلال الجمعية العامة لشركة بتروشروق استعرض المهندس خالد موافى رئيس الشركة أهم نتائج أعمال الشركة حيث أكد على النجاح فى الوفاء بمعدلات الإنتاج المطلوبة ، مشيراً إلى أن استثمارات العام بلغت 184 مليون دولار وأن متوسط إنتاج الغاز الطبيعى بلغ حوالى 6ر2 مليار قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 5 آلاف برميل متكثفات يومياً.

المصرى اليوم

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