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ارتفع سعر الذهب عالميا، صباح اليوم الجمعة، 3 سبتمبر 2021، بسبب تراجع الطلب على الدولار في الساعات الأولى للتداول بينما استقرت أسعار الذهب في مصر عن الاسعار التي حققتها يوم الأربعاء.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، استقرار أسعار الذهب عند الأسعار المنخفضة التي حققتها الأربعاء، بينما تترقب محلات الصاغة الأسعار العالمية بحذر، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراط بين 900 و903 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا في مصر بين 789 و790 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا بين 676 و677 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6320 و6328 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا مع بداية التداول اليوم الجمعة، بسبب تراجع الطلب على الدولار، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب من مستويات 1808 دولارا إلى 1814 دولارا للأوقية، ولكن هذا الارتفاع مؤقتا بسبب ترقب المعدن الأصفر لعدة بيانات من السوق الأمريكية، اليوم، وهى التي ستؤثر عليه بشكل مباشر، حيث يترقب المستثمرون نتائج الوظائف غير الزراعية الأمريكية، ومعدل البطالة وهذه البيانات هي التي تحدد الوضع الاقتصادى واتجاه الاتحادى الفيدرالى في التعامل مع الوضع وهى أمور تؤثر بشكل مباشر على اسعار الذهب .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير،801.14 جنيه، وكان مساء الخميس 799.29 جنيه، وسجلت الاوقية، «الأونصة»، 1،813.04 $، وكانت مساء الخميس 1,809.69 $ .

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