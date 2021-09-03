أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

ارتفاع عالمي مؤقت .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021

Print
ارتفاع عالمي مؤقت .. اسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 ارتفاع عالمي مؤقت .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع سعر الذهب عالميا، صباح اليوم الجمعة، 3 سبتمبر 2021، بسبب تراجع الطلب على الدولار في الساعات الأولى للتداول بينما استقرت أسعار الذهب في عن الاسعار التي حققتها يوم الأربعاء.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، استقرار أسعار الذهب عند الأسعار المنخفضة التي حققتها الأربعاء، بينما تترقب محلات الصاغة الأسعار العالمية بحذر، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراط بين 900 و903 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا في مصر بين 789 و790 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا بين 676 و677 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6320 و6328 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا مع بداية التداول اليوم الجمعة، بسبب تراجع الطلب على الدولار، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب من مستويات 1808 دولارا إلى 1814 دولارا للأوقية، ولكن هذا الارتفاع مؤقتا بسبب ترقب المعدن الأصفر لعدة بيانات من السوق الأمريكية، اليوم، وهى التي ستؤثر عليه بشكل مباشر، حيث يترقب المستثمرون نتائج الوظائف غير الزراعية الأمريكية، ومعدل البطالة وهذه البيانات هي التي تحدد الوضع الاقتصادى واتجاه الاتحادى الفيدرالى في التعامل مع الوضع وهى أمور تؤثر بشكل مباشر على اسعار الذهب .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير،801.14 جنيه، وكان مساء الخميس 799.29 جنيه، وسجلت الاوقية، «الأونصة»، 1،813.04 $، وكانت مساء الخميس 1,809.69 $ .

بنوك أمريكية تحدد موعد ارتفاعها.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

تراجع عالمي.. سعر الذهب في مصر وعالميا منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021

ينتظر بيانات هامة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الثلاثاء 31 أغسطس 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030

لجنة تكافؤ الفرص بالتعليم العالي تنظم ندوة حول مكافحة الفساد في ضوء رؤية مصر 2030