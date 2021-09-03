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مصنع جديد لاضافة 100 ألف رقاقة إلكترونية شهريا في انتاج الصين

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مصنع جديد لاضافة 100 ألف رقاقة إلكترونية شهريا في انتاج الصين مصنع جديد لاضافة 100 ألف رقاقة إلكترونية شهريا في انتاج الصين

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تعتزم الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات في الصين إقامة مصنع جديد في ضواحي شنغهاي بتكلفة 8.87 مليار دولار، في توسع كبير لقدرات الشركة التصنيعية في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى بناء قاعدة صناعية عالمية في مجال الرقائق الإلكترونية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الشركة وقعت اتفاقا لبناء المصنع، الذي سوف تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف رقاقة إلكترونية شهريا، في منطقة لين جانج الخاصة، وهي منطقة تجارة حرة تديرها مدينة شنغهاي.

وذكرت الشركة في بيان أوردته بلومبرج أنها تعتزم إقامة مشروع مشترك برأس مال مسجل قيمته 5.5 مليار دولار بالاشتراك مع حكومة شنغهاي للإشراف على المشروع، على أن تمتلك الشركة 51 بالمئة على الأقل من الأسهم.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2.7 بالمئة في هونج كونج وبنسبة 4.8 بالمئة في شنغهاي.

ويتزامن هذا المشروع الجديد مع المصنع الذي تعتزم الشركة إقامته في إقليم شينزن بجنوب البلاد بتكلفة 2.35 مليار دولار، وسوف تصل طاقته الإنتاجية إلى 40 ألف رقاقة إلكترونية شهريا.

وذكرت بلومبرج أن مصنع شنغهاي قد يستهدف تغذية صناعات السيارات، التي تكافح في مواجهة مشكلة نقص أشباه الموصلات اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية والأنظمة الإلكترونية للسيارات بشكل عام.

المصرى اليوم

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