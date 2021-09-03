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1.29 تريليون يوان قيمة تجارة الخدمات كثيفة المعرفة في الصين خلال 7 اشهر

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1.29 تريليون يوان قيمة تجارة الخدمات كثيفة المعرفة في الصين خلال 7 اشهر 1.29 تريليون يوان قيمة تجارة الخدمات كثيفة المعرفة في الصين خلال 7 اشهر

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ارتفعت تجارة الخدمات في الصين بنسبة 7.3 % على أساس سنوي لتصل إلى نحو 2.81 تريليون يوان (حوالي 435.02 مليار دولار أمريكي) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حسبما ذكرت وزارة التجارة أمس الخميس.

وعلى وجه التحديد، بلغت صادرات الخدمات بسحب وكالة شينخوا نحو 1.34 تريليون يوان، بزيادة 23.2 في المائة على أساس سنوي، بينما بلغت واردات الخدمات 1.47 تريليون يوان، بانخفاض 4 في المائة عن العام السابق.

وفي شهر يوليو وحده، وصلت تجارة الخدمات في البلاد إلى 431.92 مليار يوان، بزيادة 10.1 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت التجارة في الخدمات كثيفة المعرفة في الفترة من يناير إلى يوليو لتصل إلى نحو 1.29 تريليون يوان، بزيادة 11.8 في المائة على أساس سنوي. ويمثل الرقم 45.8 في المائة من إجمالي تجارة الخدمات.

وزادت صادرات الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 15.4 في المائة لتصل إلى 704.47 مليار يوان، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي صادرات الخدمات، بينما ارتفعت واردات الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 7.6 في المائة لتبلغ 582.35 مليار يوان.

وانخفضت التجارة في خدمات السفر في الأشهر السبعة الأولى بنسبة 32.7 في المائة لتبلغ 429.98 مليار يوان، وذلك في ظل مواصلة البلدان في جميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير صارمة لتقييد حركة الأناس عبر الحدود.

واتخذت الصين مجموعة من الإجراءات لتوسيع انفتاح صناعة الخدمات وتعهدت ببذل المزيد من الجهود لتعزيز انفتاح تجارة الخدمات على مستوى أعلى.

المصرى اليوم

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