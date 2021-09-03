ارتفاع اسهم قطاع الطاقة عوض خسائر ناسداك و ستاندر اند بورز

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سجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات مرتفعة قياسية، إذ أغلقت جميع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الخميس على صعود، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما ساعد أسهم شركات الطاقة على استعادة القوة الدافعة، إلى جانب أحدث بيانات الوظائف التي طمأنت المستثمرين حيال المراكز الحالية.

وقال تقرير رويترز ان ارتفاع قطاع الطاقة، ساهم في تعويض معظم الخسائر التي تكبدها خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع. وكان أداء يوم الخميس مدعوما بقفزة في أسعار الخام الأمريكي اثنين بالمئة بفعل انخفاض حاد في المخزونات الأمريكية ونزول الدولار.

وانخفض مؤشر أسهم التكنولوجيا، إذ شهدت بعض أكبر الشركات في هذا القطاع توقفا في مسيرة صعودها في الآونة الأخيرة.

وبناء على بيانات غير رسمية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 12.92 نقطة بما يعادل 0.29 بالمئة إلى 4537.01 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 129.38 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 35441.91 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 21.15 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 15330.53 نقطة.