★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز شباب المدينة بالسويس، حفل ختام المسابقات الرياضية «كرة قدم- سلة-طائرة» للناشئين تحت ١٣ عاما، بمقر المركز .

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم تلاوة القرآن الكريم ثم أقيمت المباراة النهائية في كرة السلة بنين وبنات .

بحضور المهندس سيد خطاب رئيس مجلس إدارة المركز وجمال حمدى الجميل، المسؤول عن المسابقات، واحمد رمضان نائب رئيس مجلس إدارة وعمرو كمال امين الصندوق وابراهيم بطرس مدير المركز .

أوضح جمال حمدى الجميل، ان المسابقات الرياضية أقيمت للناشئين تحت ١٣ عاما لابناء المركز في الالعاب كرة القدم لمختلف المراحل العمرية إلا أقل من ١٣ عاما بالاضافة إقامة مسابقات في كرة الطائرة والسلة بنين وبنات .

ومن جانبه قال المهندس سيد خطاب، ان المركز حريص على أقيمت هذه المسابقات لتأهيل جميع اللاعبين في مختلف الالعاب الرياضية لحصد المراكز الأولى في المسابقات الخارجية .

واختتم اليوم بتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات الرياضية الثلاثة.

ختام المسابقات الرياضية بمركز شباب المدينة بالسويس

ختام المسابقات الرياضية بمركز شباب المدينة بالسويس

ختام المسابقات الرياضية بمركز شباب المدينة بالسويس