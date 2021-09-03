تقرير لمصلحة الضرائب يرصد تجربة الشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

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استعرض رضا عبد القادر، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية تقريرًا أعده المرصد الإعلامى الضريبى كشف عن مدى رضاء الشركات التى انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وحرص العاملين بالمصلحة على تقديم كل الدعم الفنى والمساعدة المطلوبة للممولين لتيسيرانضمامهم إلى المنظومة .

أكد عبد القادر فى بيان اليوم - الخميس - إهتمام وحرص وزيرالمالية ومتابعته المستمرة لالتزام الشركات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومقترحاتها لتطوير المنظومة والتى تعد من أهم وأضخم مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة حاليًا ، لافتًا إلى حرص الوزارة على تقديم التوعية والدعم الفنى اللازم لتيسير إنضمام الشركات إلى المنظومة .

وقالت الشركة المصرية للقنوات الفضائية "سي ان اي" إنها انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف مايوالماضي واستطاعت بالفعل التكامل مع المنظومة من خلال ERP System بنجاح ، وحتى الآن قامت الشركة برفع حوالي ٣٦٠ الف فاتورة.

وأشارت الشركة الي أهمية مركزالاتصالات المتكامل للمصلحة من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥ في الإجابة على العديد من التساؤلات والاستفسارات عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحة أيضا أن المكاتب الامامية التي تم توفيرها في مركزكبارالممولين كان لها أثر كبيرفي تقديم الدعم الفني اللازم لنجاح عملية التكامل والتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية .

لفتت الى المشاكل الخاصة بالتحديثات على الموقع الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولكن هذا يعد أمرًا طبيعيًا نظرًا لضخامة حجم هذا المشروع ومتطلباته التكنولوجية اللازمة لتطبيقه.

وقالت مجموعة شركات إيديتا للصناعات الغذائية إنها انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 مايو الماضي ، وتواصلت باستمرارمع المصلحة لمتابعة متطلبات تطبيق المنظومة وتفهم أنسب طرق التطبيق بما يتيح التزام كامل بالقوانين.

وفي هذا الصدد قامت الشركة حسب التقريربتطويرالبنية التحتية الرقمية لمواكبة التطويربالتعاون مع الشركات المحلية والدولية العاملة في هذا المجال ، مضيفة أنه كلل تعاون الشركة مع مصلحة الضرائب في الالتزام في تطبيق الفاتورة الإلكترونية بالنجاح في الموعد المقررفي القانون حيث تقوم الشركة برفع نحو 12 ألف فاتورة يوميا على النظام.

وأعربت شركة متروماركت للتجارة والتوزيع عن سعادتها بانضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 فبرايرالماضى ، نظرًا للمزايا العديدة التى تحققها المنظومة ومنها توفيرالفواتير لحظيًا على المنظومة ، وعدم وجود فقد للفواتير، وسهولة أرشفة الفواتيرإلكترونيًا ، وتيسيرإجراءات الفحص الضريبى، وكذلك فى حالة تأخرفواتيرالمورد فإنه يمكن للشركة من خلال الدخول إلى المنظومة رؤية الفواتيرومراجعتها .

قالت الشركة انها تقوم برفع ما يقرب من 500 ألف فاتورة وإشعار يوميًا منذ انضمامها إلى المنظومة .

من جانبها توجهت شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية بالشكرإلى الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية ، ورضا عبد القادر، رئيس المصلحة على الجهود المبذولة لتحويل المصلحة إلى التحول الرقمى والميكنة ، ما سيكون له أثربالغ الفائدة على الشركات، والممولين خاصة فى مجال توفيرالبيانات، قائلة إنه كانت تواجهنا صعوبات أثناء تطبيق النظام الورقى خاصة بتجميع بيانات العملاء والمبيعات والفحص الضريبى، ولكن مع تطبيق المنظومة الإلكترونية تم توفير الكثير من الوقت فى هذا الشأن .

اوضحت الشركة انها استطاعت منذ انضمامها للمنظومة فى 15 فبرايرالماضى أن ترفع فى حدود 50 ألف فاتورة شهريًا .

وأكدت شركتي راية للتوزيع وراية للالكترونيات حرصهما على الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى المرحلة الأولى لها فى 15 نوفمبر 2020 ، حيث يشارك قطاع راية للتجارة في مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة.

وصرحت شركتي راية للتوزيع وراية للالكترونيات أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تحقق العديد من الفوائد منها الأرشيف الإلكترونى للفواتير ، مما يسهل من عملية استرجاع الفواتير، وكذلك سهولة إعداد إقرار الضريبة على القيمة المضافة ، لافتًا إلى أن هناك فوائد ستظهر بشكل أكثر بعد اكتمال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع الشركات منها المساعدة فى القضاء على الاقتصاد الموازى لافتة إلى أنها منذ الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تقوم برفع ما يقرب من 1100 فاتورة يوميًا .

أشادت شركة سبيد العالمية للتجارة والتوزيع بالدعم الفنى الذى قدمته مصلحة الضرائب لتيسير انضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 فبراير الماضى. لافتة إلى سهولة التعامل مع المنظومة .

أكدت شركة دانون مصرللألبان حرص المصلحة على التواصل المستمرمع الشركة لتيسير انضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 مايو الماضى ، وذلك من خلال ورش العمل التى تم عقدها ، وتواصل فريق الحاسب الآلى بالشركة مع القائمين على الدعم الفنى بالمصلحة للتعرف على الاحتياجات الفنية المطلوبة لتحقيق التكامل مع المنظومة وتوفيرها بالفعل ، كما كان هناك تواصل من خلال الإيميلات وكان الرد سريع عليها من جانب المصلحة.

وثمنت مجموعة بيبسيكو العالمية المالكة لشركتي بيبسي كولا مصر و شيبسي للصناعات الغذائية الجهود المبذول من وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية في تطويرمنظومة الفاتورة الالكترونية ، و تعتبر نفسها شريكة نجاح ، لافتة إلى أنها من أوائل الشركات التي انضمت للمنظومة.