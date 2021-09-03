اجتماع طبي لرصد احتياجات مستشفيات العزل من المستلزمات والصيانة لمواجهة كورونا بالإسكندرية (صور)

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ترأس الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل أول وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية، اجتماعاً تنفيذياً ضم جميع مديرى عموم المناطق الطبية والمستشفيات والإدارات المركزية بالصحة والتأمين الصحة والامان، لمتابعة العمل داخل المنظومة الصحية ومراكز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد سواء للمواطنين العاديين أو المسافرين.

وقال «السقعان»، إن الاجتماع يأتى في إطار الاهتمام المستمر بمتابعة العمل بالمستشفيات ومراكز التطعيم ضد فيروس كورونا وحالات العزل المنزلي.

وناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع خطوات التعامل مع حالات العزل وكيفية تسجيلها، ورصد احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية والصيانة والمشتريات على مستوى الاسكندرية.

وأوضح لـ«المصرى اليوم»، أن المحافظة بها 63 مركز للجمهور للحصول على اللقاح للمواطنين العاديين، فضلا عن تخصيص 5 مراكز للسفر وشهادات QR (شهادة التطعيم لدواعي السفر المؤمنة) وهى طب اسرة سموحه، طب اسرة المندره، المراقبة الدولية بالجمرك، طب أسرة العجمى البحرية، مكتب صحة العامرية.

شارك في الاجتماع الدكتور عناني محمد مدير عام هيئة التأمين الصحى في غرب الدلتا، والدكتورة فيروز سلطان وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتور وليد زاهر مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية، والدكتورة شيماء صبرى مدير إدارة الرعاية الأساسية.

اجتماع طبي لرصد احتياجات مستشفيات العزل من المستلزمات والصيانة لمواجهة كورونا في الإسكندرية (صور)

اجتماع طبي لرصد احتياجات مستشفيات العزل من المستلزمات والصيانة لمواجهة كورونا في الإسكندرية (صور)