أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اجتماع طبي لرصد احتياجات مستشفيات العزل من المستلزمات والصيانة لمواجهة كورونا بالإسكندرية (صور)

Print
اجتماع طبي لرصد احتياجات مستشفيات العزل من المستلزمات والصيانة لمواجهة كورونا بالإسكندرية (صور) اجتماع طبي لرصد احتياجات مستشفيات العزل من المستلزمات والصيانة لمواجهة كورونا بالإسكندرية (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل أول وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية، اجتماعاً تنفيذياً ضم جميع مديرى عموم المناطق الطبية والمستشفيات والإدارات المركزية بالصحة والتأمين الصحة والامان، لمتابعة العمل داخل المنظومة الصحية ومراكز التطعيم ضد المستجد سواء للمواطنين العاديين أو المسافرين.

وقال «السقعان»، إن الاجتماع يأتى في إطار الاهتمام المستمر بمتابعة العمل بالمستشفيات ومراكز التطعيم ضد فيروس كورونا وحالات العزل المنزلي.

وناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع خطوات التعامل مع حالات العزل وكيفية تسجيلها، ورصد احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية والصيانة والمشتريات على مستوى الاسكندرية.

وأوضح لـ«المصرى اليوم»، أن المحافظة بها 63 مركز للجمهور للحصول على اللقاح للمواطنين العاديين، فضلا عن تخصيص 5 مراكز للسفر وشهادات QR (شهادة التطعيم لدواعي السفر المؤمنة) وهى طب اسرة سموحه، طب اسرة المندره، المراقبة الدولية بالجمرك، طب أسرة العجمى البحرية، مكتب صحة العامرية.

شارك في الاجتماع الدكتور عناني محمد مدير عام هيئة التأمين الصحى في غرب الدلتا، والدكتورة فيروز سلطان وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتور وليد زاهر مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية، والدكتورة شيماء صبرى مدير إدارة الرعاية الأساسية.

اجتماع طبي لرصد احتياجات مستشفيات العزل من المستلزمات والصيانة لمواجهة كورونا في الإسكندرية (صور)
اجتماع طبي لرصد احتياجات مستشفيات العزل من المستلزمات والصيانة لمواجهة كورونا في الإسكندرية (صور)
اجتماع طبي لرصد احتياجات مستشفيات العزل من المستلزمات والصيانة لمواجهة كورونا في الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 37.622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح حياة - فاكس المضاد لفيروس كورونا

فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح حياة - فاكس المضاد لفيروس كورونا

السعودية تسجل 102 حالة إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 102 حالة إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا