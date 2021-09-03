ورش عمل لمعلمي الصفوف الأولى للاستعداد للعام الدراسي الجديد فى الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، برعاية الدكتور محمد السيد وكيل الوزراة، عددا من ورش العمل لمعلمي الصفوف الأولى، استعدادا للعام الدراسي الجديد، بحضور حمدي أحمد حامد مدير التعليم الابتدائي ورؤساء أقسام التعليم الابتدائي.

تعليم الاقصر

واعلن وكيل الوزارة، انه بعد الاجتماع بموجهي الصفوف الأولى بالمديرية، بمدرسة العوامية الابتدائية، ضرورة تحفيز معلمي الصفوف الأولى بتدريس مواد المنهج الجديد «لغة عربية، رياضيات متعدد التخصصات، إنجليزي، دين، توكاتسو» ومساعدتهم لتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب والوصول إلى الأهداف المنشودة .

تعليم الاقصر

وحث وكيل الوزارة، توجيه الصفوف الاولي بمتابعة المدارس، ومعلمي الصفوف الأولى، وعمل ورش عمل مستمرة، للتدريب على مناهج منظومة التعليم الجديد 2022 .

تعليم الاقصر

وأوضح وكيل الوزارة أن معلمي الصفوف الأولى تغلبوا على الصعوبات التي واجهتهم خلال جائحة كرونا من خلال عمل مجموعات على تطبيق واتس آب للتواصل، وايضا التواصل عبر المنصات التعليمية مثل التيمز والزووم لاستكمال شرح المناهج اون لاين ومتابعة المعلمين ايضا.

وحث وكيل الوزارة موجهي الصفوف الأولى بمضاعفة الجهد وتنظيم ورش عمل على رأس العمل للتنمية المهنية للمعلمين في المدارس، على ان تكون اماكن تجمع المعلمين قريبة من مدارسهم ويقوم بالتدريب متطوعين ممن سبق لهم التدريب على المنظومة التعليمية الجديدة بالقاهرة.

وكرم وكيل الوزارة، على هامش الاجتماع أربعة موجهين بلغوا سن التقاعد وتسليمهم شهادات تكريم تقديرًا لدورهم في إثراء العملية التعليمية خلال مشوارهم المهني.