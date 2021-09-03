مقتل موظف فى بدر .. خرج ليطمئن على اسرته فأصيب بطلق نارى فى الوجه

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القت اجهزة الامن فى القاهرة القبض على المتهم بقتل موظف فى مدينة بدر،كشفت التحريات ان مشاجرة بالاسلحة النارية نشبت بين طرفين وان القتيل خرج ليطمئن على اسرته فاصيب بطلق نارى فى الوجه وفارق الحياة تاركا 3 اطفال اكبرهم بالصف الاول الثانوى.

تلقى قسم بدر بلاغا بمشاجرة وقتيل ،بالغنتقال الى مكان الواقعة عثر على جثة شاب فى العقد الخامس من العمر بها طلق نارى فى الوجه ،دلت التحريات ان القتيل متزوج وله 3 اطفال اكبرهم بالصف الاول الثانوى ، .

اضافت التحريات ان القتيل موظف كان يذهب لعمله الحكومى يوميا ويعود إلى منزله فى الساعة الرابعة عصرا ثم يتجه لعمله الثانى بمحل منظفات كى يتمكن من الانفاق على اسرته .

اكدت التحريات ان يوم الواقعة كان القتيل بالمحل وحدث اطلاق النار فخرج ليطمئن على اسرته فأصيب بطلق نارى فى الوجه وفارق الحياة قبل وصوله المستفى .

تم تشكيل فريق بحث نجح في ضبط المتهم ، وعثر بحوزته علي فرد خرطوشن وتواصل الأجهزة الأمنية جهوها للقبض علي باقي المتهمين».