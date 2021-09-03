تسيتسيباس يعلق على صيحات الجماهير فى بطولة أمريكا للتنس بسبب 7 دقائق فى المرحاض

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أصبحت استراحات اللاعب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، لدخول المرحاض مثار حديث الجميع في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس هذا العام.

ويتطلع اللاعب اليوناني المصنف الثالث إلى تحويل التركيز نحو التنس، عندما يواجه الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز في الدور الثالث اليوم الجمعة.

وأطلقت الجماهير في نيويورك صيحات استهجان ضد المصنف الثالث عالميا، بعد أن قضى فترة طويلة في المرحاض خلال انتصاره (6-3 و6-4 و6-7 و6-0) على أدريان مانارينو في الدور الثاني يوم الأربعاء.

وأثار تسيتسيباس غضب آندي موراي في الدور السابق، بعد حصوله على استراحة لـ7 دقائق من أجل دخول المرحاض، وقال اللاعب الاسكتلندي إن منافسه البالغ من العمر 23 عاما استغرق وقتا في المرحاض أطول مما احتاجه الملياردير جيف بيزوس للوصول إلى الفضاء الخارجي.

وقال تسيتسيباس "لم أرتكب أي خطأ، لذلك لا أفهم ما يحدث. الناس يحبون الرياضة ويأتون لمشاهدة التنس. ليس لدي أي شيء ضدهم. أنا أحب الجماهير".

وأضاف "لكن بعض الناس لا يفهمون. هذا كل شيء.. لم يلعبوا التنس على مستوى عالٍ لفهم مقدار الجهد ومدى صعوبة القيام بما نقوم به".

وينصب تركيز تسيتسيباس على تجنب أي مفاجآت أمام ألكاراز الذي هزم الفرنسي أرتور ريندركنيش (7-6 و4-6 و6-1 و6-4)، ليصبح أصغر لاعب يبلغ الدور الثالث منذ دونالد يانج في 2007.

وتابع تسيتسيباس "إنه موهبة شابة وكان أداؤه جيدا في الآونة الأخيرة. يتحسن باستمرار ويتقدم في التصنيف العالمي. إنه شخص يتمتع بأسلوب لعب جيد على جميع أنواع الملاعب".

وأردف "أراه كمنافس محتمل في المستقبل على ألقاب البطولات الأربع الكبرى وغيرها من البطولات".

وتلتقي فيكتوريا أزارينكا مع جاربين موجوروزا، بينما تلعب أنجليك كيربر ضد سلون ستيفنز في مواجهة بين بطلتين سابقتين في البطولات الأربع الكبرى.

وستكون حاملة اللقب نعومي أوساكا منتعشة قبل مواجهة الكندية الشابة ليلة فرنانديز، بعد انسحاب منافستها في الدور السابق، بينما تخوض سيمونا هاليب اختبارا صعبا أمام إيلينا ريباكينا.

ويلعب دانييل ميدفيديف ضد الإسباني بابلو أندوخار ويلتقي مواطنه الروسي أندريه روبليف مع الأمريكي فرنسيس تيافو.