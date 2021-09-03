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الأهلي يقترب من التعاقد مع محمد بسام حارس طلائع الجيش

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الأهلي يقترب من التعاقد مع محمد بسام حارس طلائع الجيش الأهلي يقترب من التعاقد مع محمد بسام حارس طلائع الجيش

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إقترب النادى الأهلى من الأعلان عن إتمام صفقة التعاقد مع محمد بسام، حارس طلائع الجيش، بعد الحصول على توقيعه. ويجري النادي الأحمر مفاوضات حاليا مع إدارة الطلائع، لحسم انتقال الحارس بعد موافقة الجهاز الفني على رحيله، خاصة أن عقده سينتهي بنهاية الموسم المقبل.
وكشف مصدر داخل الأهلى أن المفاوضات اقتربت من النهاية و يتبقى فقط الاتفاق على المقابل المادي، مع معرفة قرار الجهاز الفني للأهلي بشأن دخول لاعبين من الفريق في الصفقة على سبيل الإعارة، بناءً على رغبة مدرب الطلائع، عبد الحميد بسيوني.

وعرض الأهلي أكثر من لاعب شاب على الطلائع لتضمينهم في الصفقة، مثل صالح نصر ومحمد فخري وأحمد سيد غريب وشادي رضوان، ويُتوقع أن يكون بسام الحارس الثاني للأهلي، بعد الدولي المصري محمد الشناوي، في حال إتمام الصفقة.

المصرى اليوم

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