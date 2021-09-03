مدرب يد الأهلى : التتويج بلقب كأس الكؤوس الأفريقي دافع قوى قبل السوبر الأفريقي

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أعرب طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بتتويج الفريق بلقب كأس الكؤوس الإفريقية، بعد الفوز على وداد سمارة المغربي في المباراة النهائية.
وقال محروس إن فريق رجال يد الأهلي كان لديه إصرار على الفوز بالبطولة رغم صعوبة توقيت إقامتها قبل بداية الموسم، وقبل وصول الجميع إلى فورمة المباريات الرسمية، وفي ظل غياب مجموعة اللاعبين الدوليين عن فترة الإعداد، لافتًا إلى أن اللاعبين بذلوا الكثير من الجهد ليكونوا جاهزين للبطولة.
وشدد على أن تركيز فريق رجال يد الأهلي الآن في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك الأسبوع المقبل، حيث يسعى الفريق للتتويج بها وإضافتها إلى دولاب بطولات النادي.
وتوج الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على فريق وداد سمارة المغربي 29-24 في المباراة النهائية التي استضافتها مدينة مكناس على مدى الأيام الماضية.
أقيمت المباراة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وواصل خلالها «رجال يد الأهلي» عروضه القوية، وقدم اللاعبون أداءً مميزًا للغاية بفضل الهجمات السريعة والدفاع المحكم والتصويبات القوية، ليتقدم في الشوط الأول بنتيجة 12-10، فيما استمر الأداء القوي بالشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 29-24 ويتوج باللقب.
وقدم فريق رجال يد الأهلي عروضًا مميزة طوال البطولة، وحقق العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز على فرق سوكوتو ريما النيجيري ورد ستار الإيفواري وفاب الكاميروني.
وفي الدور ربع النهائي للبطولة تغلب «رجال يد الأهلي» على فريق ASFA السنغالي، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي، ويحقق الفوز على فريق إنتر كلوب الأنجولي ليتأهل إلى المباراة النهائية، ويتغلب على فريق الوداد ويتوج بالبطولة.