مدرب يد الأهلى : التتويج بلقب كأس الكؤوس الأفريقي دافع قوى قبل السوبر الأفريقي

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أعرب طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بتتويج الفريق بلقب كأس الكؤوس الإفريقية، بعد الفوز على وداد سمارة المغربي في المباراة النهائية.

وقال محروس إن فريق رجال يد الأهلي كان لديه إصرار على الفوز بالبطولة رغم صعوبة توقيت إقامتها قبل بداية الموسم، وقبل وصول الجميع إلى فورمة المباريات الرسمية، وفي ظل غياب مجموعة اللاعبين الدوليين عن فترة الإعداد، لافتًا إلى أن اللاعبين بذلوا الكثير من الجهد ليكونوا جاهزين للبطولة.

وشدد على أن تركيز فريق رجال يد الأهلي الآن في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك الأسبوع المقبل، حيث يسعى الفريق للتتويج بها وإضافتها إلى دولاب بطولات النادي.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على فريق وداد سمارة المغربي 29-24 في المباراة النهائية التي استضافتها مدينة مكناس على مدى الأيام الماضية.

أقيمت المباراة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وواصل خلالها «رجال يد الأهلي» عروضه القوية، وقدم اللاعبون أداءً مميزًا للغاية بفضل الهجمات السريعة والدفاع المحكم والتصويبات القوية، ليتقدم في الشوط الأول بنتيجة 12-10، فيما استمر الأداء القوي بالشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 29-24 ويتوج باللقب.

وقدم فريق رجال يد الأهلي عروضًا مميزة طوال البطولة، وحقق العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز على فرق سوكوتو ريما النيجيري ورد ستار الإيفواري وفاب الكاميروني.

وفي الدور ربع النهائي للبطولة تغلب «رجال يد الأهلي» على فريق ASFA السنغالي، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي، ويحقق الفوز على فريق إنتر كلوب الأنجولي ليتأهل إلى المباراة النهائية، ويتغلب على فريق الوداد ويتوج بالبطولة.