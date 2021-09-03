كيف قتلت فتاة المرج والدتها المسنة .. طريقة بشعة تعرف عليها

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أنهت فتاة في مدينة بدر حياة والدتها المسنة بعدة طعنات، تبين من التحريات أن المتهمة لم تستخدم سلاح أبيض في الطعنات لكنها استخدمت «شوكة الطعام»، سددت بها طعنات متتالية للانتقام من والدتها المسنة حتى فارقت الحياة أمام عينيها.

وقالت القاتلة في التحقيقات إنها كانت تعتقد أن والدتها تريد التخلص منها، لانها اعتادت التعدى عليها بالضرب مرارا وهو ما جعل المتهمة تقرر تنفيذ جريمة قتل الأم، وبعمل التحريات وسؤال شهود العيان، تبين أن المتهمة تعاني من مرض نفسي، فأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت ببلاغ تلقاه رجال مباحث بدر بمقتل مسنة 75 سنة، بالانتقال، عثر على جثتها ملقاة على الأرض وبها آثار تعذيب وضرب بآلة حادة «شوكة طعام»، تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، واستدعاء حارس العقار والشهود لسماع أقوالهم ودلت التحريات ان ابنتها وراء الجريمة ،تم ضبطها وامرت النيابة بحبسها وتم تسليم جثة القتيلة لابنتها الثانية لإنهاء إجراءات الدفن.