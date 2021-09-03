شوشة: تعويض المتضررين من محاور العريش كالمناطق الراقية في القاهرة

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قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سينا إن محاور العريش الجديدة، تعد نقلة حضارية كبيرة، حيث أن المحاور ستخدم مدينة العريش لنحو 50 عاما قادمة «نصف قرن».

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية أن المحاور تهدف إلى فتح شرايين رئيسية بالمدينة لخدمة جميع المناطق، حيث أن هناك رؤية مستقبلية تم تحديدها عن طريق مكاتب استشارية متخصصة ومعتمدة من البنك المركزى، كما يهدف التطوير الأجيال القادمة، وهو أمر ضرورى يصب في مصلحة المحافظة ومصلحة مواطنيها.

وأشار المحافظ إلى أنه لن يضار أحد، وسيتم تعويض المتضررين بشكل كامل أو جزئى حسب الحالة، وأنه سيتم صرف التعويضات للمواطنين بالعريش طبقا لما تم في منطقتى مصر الجديدة ومدينة نصر بالقاهرة كمناطق راقية.