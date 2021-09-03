والدة هنا الزاهد تكشف أسرارًا لأول مرة عن حياتها ورحلة مرضها

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قالت شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد، خلال ظهورها ضيفة في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، جاء بسبب حبها لمقدمة البرنامج، مشيرة إلى أن «لو كان عشان خاطر هنا مكنتش جيت».

وأضافت خلال حوارها مع منى الشاذلي عبر فضائية cbc، مساء الخميس، أن ابنتها هنا نصحتها قبل الظهور في البرنامج بأكثر من نصيحة، قائلة بسخرية: «أخبرتني إني مبقيش زي بكيزة الدرملي».

وكشفت والدة الفنانة هنا الزاهد، أنها كانت تريد زواج بناتها، وكنت قبل فرح هنا بدور لهم على عريس.. وقولت لـ أصدقائي ماعندكوش عرايس لبناتي.

فيما بكت والدة هنا الزاهد خلال حديثها مع الإعلامية منى الشاذلي، مسترجعة لحظات فرح نجلتها هنا، قائلة: «بكيت لأني مكنتش متوقعة أنهم هيسبوني».

فيما كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن مشوار ورحلة علاج والدتها، أثناء مرضها بالمرض الخبيث، مشيرة إلى أن والدتها كانت رافضة إجراء العملية الجراحية التي كانت عبارة عن استئصال المرض الخبيث، لكن إصرار الأسرة وإلحاحها عليها قبلت بإجراء العملية التي أسفرت بالنجاح.