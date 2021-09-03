الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على واتساب ويكشف عن الأسباب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فرضت هيئة مراقبة البيانات الأيرلندية غرامة ضخمة على تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك لانتهاكه قواعد خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي بغرامة قدرها 225 مليون يورو ما يعادل 267 مليون دولار، وفقا لشبكة CNBC الأمريكية.

وقالت لجنة حماية البيانات في أيرلندا، إن واتساب لم تخبر مواطني الاتحاد الأوروبي بما يكفي عما تفعله ببياناتهم وإن واتساب فشل في إخبار الأوروبيين بكيفية جمع معلوماتهم الشخصية واستخدامها، وكذلك كيفية مشاركة واتساب للبيانات مع فيسبوك.

ولقد أمرت المنصة، بتعديل سياسات الخصوصية الخاصة بها وكيفية تواصلها مع المستخدمين بحيث تتوافق مع قانون الخصوصية في أوروبا.وهو ما قد يضطر واتساب إلى توسيع سياسة الخصوصية الخاصة به، والتي انتقدها بالفعل بعض المستخدمين والشركات لكونها طويلة جدًا ومعقدة.

وقال متحدث باسم واتساب إن الشركة تخطط للاستئناف وبأن الشركة ملتزمة بتوفير خدمة آمنة وخاصة، وعملنا على ضمان أن تكون المعلومات التي نقدمها شفافة وشاملة وسنواصل القيام بذلك.

وفي الأسئلة الشائعة على موقعها على الويب، تنص واتساب على أنها تشارك أرقام الهواتف وبيانات المعاملات والتفاعلات التجارية ومعلومات الجهاز المحمول وعناوين IP وغيرها من المعلومات مع فيسبوك، ولكنها لا تشارك المحادثات الشخصية أو بيانات الموقع أو سجلات المكالمات.

وتُعد غرامة واتساب هي أكبر عقوبة تفرضها الجهة التنظيمية الأيرلندية على انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا حيث يتطلب القانون العام لحماية البيانات أن تكون الشركات واضحة بشأن كيفية استخدامها لبيانات العملاء.