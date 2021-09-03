«زى النهارده» وفاة المحامية الرائدة مفيدة عبدالرحمن ٣ سبتمبر ٢٠٠٢

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مسيرة قانونية فى سلك المحاماة امتدت قرابة الستين عاماً قضتها المحامية المعروفة مفيدة عبدالرحمن من أوائل المحاميات بمصر وهناك اعتقاد ظل سائدا مفاده أن مفيدة عبدالرحمن هى أول محامية فى مصر، غير أن هناك رواية أخرى أكدتها وثائق وشهادات رسمية ومطبوعات صحفية قديمة مفادها أن مفيدة عبدالرحمن لم تكن أول محامية، بل سبقتها نعيمة الأيوبى، وظل الاختلاف قائما فى هذا الرأى الذى لا يفسد للود قضية، فكان احتكام آخرين للتواريخ، وتحديدا تاريخ تخرج كل منهما فى مدرسة الحقوق «كلية الحقوق»، وأيهما كانت الأسبق فى الانضمام لنقابة المحامين ومزاولة المهنة، فكانت التواريخ التى توصلنا إليها هى أن مفيدة عبدالرحمن تخرجت فى 1935، فيما تخرجت نعيمة فى 1933، ووفق السجلات الرسمية ، ووفق شهادة المستشار رجائى عطية، نقيب المحامين وأحد المخضرمين فى المهنة، فإن نعيمة الأيوبى تعتبر أول سيدة تسجل فى نقابة المحامين.غير أن هذا لا يقلل من معنى الريادة بين الاثنتين فى هذا المجال، فكلتاهما رائدة فى المحاماة مع فارق زمنى بسيط، كما أن الاستقرار على إحداهما كأول محامية لا ينتقص من قدر وتاريخ الأخرى، ولم نجد بُدًا من التأكيد على دقة المعلومة إلا من أهل المهنة والقادة النقابيين فيها، أىٌّ من الرائدتين أسبق من الأولى،فكان تأكيد المستشار رجائى عطية أن نعيمة الأيوبى كانت الأسبق، كما أشار لهذا فى مقال كتبه فى 27نوفمبر 2014.وكانت أول طالبة مصريةنجحت فى امتحان ليسانس الحقوق منذ إنشائها، وكانت أول محامية فى تاريخ النقابة،وعملت بمكتب محمد على علوبة، لتتخذها الفتيات بعد ذلك قدوة، وتتبعها مفيدة عبدالرحمن، فكانت نعيمة الأيوبي أول من ارتدت روب المحاماة من النساء وأول امرأة قيدت بنقابة المحامين.

وتقول سيرة مفيدة عبد الرحمن أنها مولودة بالدرب الأحمر بالقاهرة فى 19 يناير1914 لأب كان يعمل خطاطًا للمصحف الشريف، وكان موهوباً بجمال الخط فكتب المصحف بيده لنحو تسع عشرة مرة ثم نشره لملايين النسخ، أما زوجها فهو الكاتب الإسلامى محمد عبداللطيف ابن الخطيب،فقد عكف على تفسيرالقرآن وله عديد من الكتب والأبحاث، وقد ألحقها أبوها بمدرسة داخلية للبنات وهى فى الخامسة،ثم بمدرسة السنية، وحصلت على البكالوريا قبل أن تتزوج من كاتب وتاجر للمصاحف. شجّعها هذا الزوج بدوره على استكمال دراستها والالتحاق بالجامعة لتكون أول امرأة متزوجة تلتحق بكلية الحقوق وهى أم لطفل، وتتخرج فيها أُمًّا لأربعة أطفال عام 1935، وصارت مفيدة عام 1939 أول امرأة محامية تترافع أمام المحاكم (ومنها العسكرية) وهى حامل.وأحرزت مفيدة نجاحًا فى مهنة المحاماة حتى إن العملاء كانوا يطلبونها بالاسم قبل أن تؤسس مكتبها، دون أن يؤثر ذلك النجاح على حياتها الاجتماعية كأم لتسعة أبناء وزوجة دام زواجها نحو سبعين عاما، وقد ساندها والدها، ثم من بعده زوجها الكاتب محمد عبداللطيف، الذى تزوجته قبل أن تتم العشرين من عمرها فى 1933، فشجَّعها على أن تكمل دراستها الجامعية فى كلية الحقوق، وكان ذلك سنة 1935 بجامعة الملك فؤاد الأول لدراسة القانون،وكانت وقتذاك أول متزوجة تلتحق بها وأصبحت أول أم تتخرج فى الجامعة، حيث حصلت ـ وهى زوجة وأم لأربعة أبناء ـ على ليسانس الحقوق ١٩٣٩وقيد اسمها بجدول نقابة المحامين فى نفس العام، وأمضت فترة التمرين بمكتب أحمد نجيب برادة، ثم افتتحت لنفسها مكتبا خاصا فى الحسين بجوار المطبعة التى يمتلكها الزوج. وعملت مفيدة عبدالرحمن فى خمسينيات القرن الماضى محامية دفاع فى محاكمات سياسية شهيرة، وكانت في السنوات الأولي بعد تخرجها قد لجأت إلى محمد على علوبة باشا وقدمت التماسا لوظيفة حكومية راتبها ٧ جنيهات! فشجعها وأعانها على ممارسة المحاماة ودفعت عنها هدى شعراوى جنيهاً كاشتراك بعضوية الاتحاد النسائى المصرى، فانخرطت فى العمل العام، وفى 1959 أصبحت عضوا فى البرلمان عن الغورية والأزبكية بمحافظة القاهرة وكانت نائبة مهمة لمدة سبعة عشر عاما متتالية، كما كانت عضوا بنقابة المحامين، وأول محامية فى العالم العربى تقوم بالمرافعة أمام المحاكم العسكرية العليا وأول محامية يتم قيدها بالنقض، ومجلس الاتحادات الجامعية، والمؤتمر الوطنى للاتحاد الاشتراكى، والاتحاد الوطنى.

لم يقتصر دور مفيدة على المحاماة، فقدت كانت ناشطة اجتماعية وبرلمانية، وشاركت فى أعمال لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وأسهمت فى وضع قوانين تنظم مسائل الأسرة،وشغلت رئاسة جمعية نساء الإسلام منذ ١٩٦٠ حتى رحيلها، وشغلت عضوية مجلس نقابة المحامين، وتقاعدت فى الثمانينولمفيدة ٩ أبناء و٢٠ حفيداً، وحصلت وكانت قد حصلت على لقب «الأم العاملة المثالية»، نظرا لأنها كانت محامية وبرلمانية وناشطة حقوقية وأمًا لتسعة أبناء، وتوفيت «زى النهارده» فى ٣ سبتمبر ٢٠٠٢.