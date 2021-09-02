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تشهد مكتبة مصر الجديدة في الخامسة من مساء الغد الجمعة، حفل توقيع لديوان «أوضتين وسارة»، أول ديوان شعرى للكاتبة سارة عبدالرحمن، بحضور كوكبة من الأدباء والشعراء المصريين والعرب بالإضافة إلى أعضاء جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة .

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة إن حفل التوقيع ياتى من خلال البرامج والفعاليات التي تنظمها الجمعية في كل صروحها ومنصاتها الثقافية والإبداعية والحافلة بالندوات والانشطة العلمية والثقافية والرياضية وكافة المجالات في اطار استراتيجية الجمعية للنهوض بكافة اطياف المجتمع المصرى .

يذكر أن الشاعرة سارة عبدالرحمن شاركت في كتابة العديد من الأغاني لبعض الفرق الغنائية بساقية الصاوي، كما أنها قامت أيضًا بتأليف وتلحين أغنية قامت بغنائها بمشاركة المطرب محمد فوزي بعنوان «يالله» في إبريل العام الماضي 2020.