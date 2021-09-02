رفع «شاكوش والبحراوى» شعار «إحنا إسفين».. عذرًا هانى شاكر.. الجمهور لا يعفو عما سلف!

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

رد فعل سريع قام به نقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر تجاه مغنيى المهرجانات الشعبية حسن شاكوش ورضا البحراوى، لما بدر منهما من تراشقات وتطاول على بعضهما وصلت إلى الخروج بشتائم وإشارات خارجة خلال حفل لهما فى الساحل الشمالى مؤخرا، مقررا إيقاف تصاريح الغناء للمغنَّين لمدة شهر، وهو ما أجبر الاثنين على التراجع عن ندية بعضهما وإعلان تصالحهما خلال ساعات، بعد أن نقلا خلافاتهما من مسرح الحفل الذى شهده بعض الجمهور - الحاضرين بالشورت والمايوه - إلى ساحة السوشيال ميديا، لتصبح تلك البذاءات على مرأى ومسمع الجميع.

فهل رد الفعل السريع يتبعه رد فعل أسرع من نقيب المهن الموسيقية بالتراجع عن قراره وإعادة «شاكوش والبحراوى» إلى الغناء والوقوف على المسرح مرة أخرى.. وربما الوقوع فى الخلافات وترديد البذاءات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى مجددًا، ونظل أسرى تلك الدائرة التى ندور فيها مع مغنيى المهرجانات الشعبية، الذين فرضوا أغانيهم على آذان الجمهور.. وفرضوا بذاءات وعبارات غير لائقة أيضا؟!.

المنطق يقول إن هانى شاكر يجب ألا يستجيب أو يتراجع عن قراره، بل عليه المضى فيه وتنفيذه واستمرار عقابه لهذين المغنَّين، لا أن يعدل عن قراره، لعلها تكون عِبرة لهما ولغيرهما ممن يخرجون عن اللائق فى حفلاتهم وسلوكياتهم وحتى فى أغانيهم.

الفنان هاني شاكر - صورة أرشيفية

بين سطور بيان نقابة المهن الموسيقية خلال قرارها إيقاف «شاكوش والبحراوى» الكثير من الجمل التى عبّرت عن دعوتها «لجميع الفنانين وحتى المؤدين للمهرجانات إلى التمسك بمسؤولية الكلمة والأخلاق»، مشددة على أنها «لن تتوانى عن دورها فى الحفاظ على قيم المجتمع الراسخة والرصينة»، وهو الدور الذى يتحفظ عليه كثيرون ويسخرون منه، بدعوى أن «عصر الرقابة الأخلاقية انتهى» وأن مهمة النقيب يجب ألا تكون اجتماعية أو بوازع أخلاقى، وأن «الفن يجب أن يتحرر من الترصد الأخلاقى بالعاملين فيه»، لكن كثيرًا من التعليقات التى خرجت عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتعبر عن استيائها من أزمة وخلافات المغنين طالبت النقيب هانى شاكر بتفعيل دوره الرقابى والأخلاقى على هؤلاء المغنين، لغربلة ما يصلهم من خروج عن اللائق وتجاوز المسموح به من أغانيهم إلى حفلاتهم، وهم أيضا من يطالبون «شاكر» بعدم التراجع عن إيقاف تصاريح المغَّنين.. فَمَن منحهما تصاريح الغناء، عليه إلزامهما بـ«الظهور اللائق» شكلًا ومضمونًا وقت الغناء وتطبيق العقوبة عليهما كى لا تتكرر تلك الممارسات منهما.

على هانى شاكر ألا يستجيب لدعوات «عفا الله عما سلف» التى سرعان ما تنتشر كالنار فى الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعى عقب أى أزمة بطلها فنان أو اثنان من المشاهير، حيث ينفجر التريند ويبدأ التراشق بين الاثنين ليخرِجا أسوأ ما فيهما إلى الجمهور، ويشركانه فى الأزمة وينقسم الجمهور كالعادة ما بين متعاطف أو رافض.. وبعد ذلك، يخرج النجمان للتصالح ويعتذران «إحنا آسفين.. إحنا هنفضل إخوات»، كما فعل «شاكوش» و«البحراوى»، وقبلهما «شاكوش» مع عمر كمال، والأخير مع حمو بيكا، مرورا بـ«رحاب الجمل وباسم سمرة» عضوى نقابة الممثلين، اللذين اعتذرا بحضور نقيبهما الدكتور أشرف زكى.. وغيرهم الكثير.

وبالمنطق نفسه «عفا الله عما سلف» تزول فقاعة الخلافات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما يكون الجمهور قد شاهد خلافات وأزمات وتهديدات وفيديوهات لايف، وربما شاهد سبابا وخروجا عن اللياقة موثقا بالصوت والصورة.. لكن.. هل يعفو الجمهور - وليس المشاهير - عما سلف أيضا؟.. أشك، فالجمهور لا ينسى، ومع أى واقعة جديدة أو أزمة لفنان بعينه، أو بينه وبين زميل له، يتذكر المتابعون ماضيه من الخلافات السوداء وكيفية تصرفه خلالها وسلوكياته التى تجعل الوسط الفنى أمام الجمهور يظهر بشكل سيئ بسبب بعض المشاهير المحسوبين عليه نجوما، والذين عند أول سقطة أو ضغط من المسؤول عنهم - نقابيا - يبررون ويعتذرون ويرفعون شعار «إحنا آسفين.. إحنا إخوات»، ويعودون إلى اعتبار أن «الفن أخلاق ومسؤولية» قبل أن يكون نجومية وشهرة زائفة وتريندات.. أشبه بـ«فقاعة صابون» تزول سريعا بعد كثير من اللغط الذى يحدثه بعض المشاهير بسقطاتهم التى لا ينساها جمهورهم.

عذرًا هانى شاكر نقيب الموسيقيين.. الجمهور لا يعفو عما سلف، اِستمر فى مواجهتك لمغنيى المهرجانات فيما يقدمونه من أغانٍ أفرزت ثقافة العشوائيات، ودحضت قيمًا وتقاليد فنية راقية، وأيضا اِستمر فى مواجهتك لما يمارسونه من سلوكيات قبيحة يريدها البعض أن تصبح «ستاندرد» للمجتمع، ويطبقونها دون خجل أو تراجع إلا حين يرون أنفسهم «ممنوعين» من الغناء وجنى الأموال.