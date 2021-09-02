إسرائيل تقتل فلسطينيا بالرصاص خلال اشتباكات عند الحدود مع قطاع غزة

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قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا بالرصاص على حدود القطاع اليوم الخميس بينما عمد المئات إلى إشعال النيران في الإطارات وإلقاء الحجارة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من ألف فلسطيني احتشدوا على الحدود وألقوا متفجرات وأشعلوا النار في الإطارات.

وأضاف الجيش في بيان «قوات الدفاع المنتشرة في المنطقة تستخدم وسائل فض أعمال الشغب ومنها الذخيرة الحية عند الضرورة وطلقات عيار 22».

وقالت وزارة الصحة إن القتيل أصيب بطلق ناري في البطن بينما أصيب خمسة آخرون بالنيران الإسرائيلية ومن بينهم طفل في حالة حرجة.