ليلة تألق لوكاكو .. بلجيكا تسحق إستونيا بخماسية

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سجل روميلو لوكاكو هدفين لتنجو بلجيكا من مأزق مبكر وتسحق إستونيا بنتيجة 5-2 اليوم الخميس معززة صدارتها المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم.

ورفع لوكاكو رصيده إلى 66 هدفًا في 99 مباراة مع منتخب بلاده بعد أن تعرضت بلجيكا لصدمة مبكرة حين انتزع ماتياس كايت قائد إستونيا الكرة من منتصف الملعب وسدد كرة قوية ليضع أصحاب الضيافة في المقدمة في الدقيقة الثانية.

لكن بلجيكا متصدرة التصنيف العالمي لفيفا رفعت رصيدها إلى 10 نقاط من أربع مباريات فيما تتذيل إستونيا الترتيب عقب خسارة أول ثلاث مباريات.

وأحرز هانز فاناكن وأكسل فيتسل والبديل توماس فوكيه بقية أهداف بلجيكا، فيما أحرز إيريك سورجا هدفًا لحفظ ماء الوجه.