«البحوث الفلكية» تعلن آخر تطورات القمر الصناعي الماليزي بعد خروجه من مداره

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يعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية عن ندوة أونلاين لمعرفة آخر التطورات المتعلقة بالقمر الصناعي الماليزي الخارج عن مداره ميسات-3 وذلك يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

وتشتمل الندوة على كلمة الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، والدكتور مكرم إبراهيم رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء والمشرف على محطات رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى.

ويتم خلال الندوة متابعة مدار القمر الماليزي ميسات -3 من محطة رصد الحطام الفضائي بالقطامية.