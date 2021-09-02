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تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع

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تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع

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أشادت المستشارة تهاني الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بالمبادرة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح مع الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد، حول الاهتمام بضرورة الوعي.

وقالت تهاني الجبالي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على صدى البلد، إن مبادرة الرئيس، تساعد على الفهم الوطني والديني من خلال الامتثال بالقيم الأصيلة، مضيفة أن أي شعب لا يتذكر هويته الوطنية لا يستطيع قراءة المستقبل.

وأضافت النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الذاكرة الوطنية يجب أن يكون لها مسار يسري على الأرض، ويتم تعريف الأجيال كيف صنعت حضارتها، وأبهرت الأمم، مشيرة إلى أنه «حينما نتذكر قيم الشهامة والكرم التي كانت تتميز بها الشخصية المصرية، نكتشف أنها تتراجع الآن».

وتابعت تهاني الجبالي «ينبغي على جميع النخب المختلفة أن تتكاتف لمواجهة الحرب الشرسة التي تهدف إلى تغييب المواطن المصري»، مضيفة أنه هناك أشخاص لا يعلمون ما يجري في العالم، لذا يجب أن يتحول ذلك التوجيه الرئاسي إلى ورقة عمل على أرض الواقع.

المصرى اليوم

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