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قال الدكتور أحمد نوار، الرئيس الأسبق للهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه لأول مرة نستمع إلى مبادرة من رئيس الدولة لتفعيل قضية الوعي تجاه المواطن المصري، مضيفًا أن إعادة تشكيل وجدان الفرد مسؤولية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف أحمد نوار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على صدى البلد، أن مبادرة الرئيس السيسي تحتاج إلى إصدار قرار سيادي بتشكيل لجنة وطنية تضم جميع الكوادر السياسية والاجتماعية والنفسية، وتضع مشروعًا لتنفيذ المبادرة تحت رعاية الرئيس، مضيفًا أن هذه القضية تخدم الانتماء الوطني وتنمي إدراك المواطنين بالقضايا العامة.

وتابع الرئيس الأسبق للهيئة العامة لقصور الثقافة: «لا أتصور أن يكون هناك مصنع أو مكان عمل في مصر ليس فيه نشاط ثقافي وفكري»، مضيفًا أن اللجنة يمكنها وضع مشروعًا متكاملًا وتحديد مراحل تنفيذ مبادرة الرئيس، لأن هذا المشروع سيكون له دور كبير في تثقيف المواطن المصري، وهو ما سينعكس بدوره على الوطن بشكل إيجابي.