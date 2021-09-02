يخطف شقيقه بمساعدة آخرين ويطلب فدية 27 مليونا (التفاصيل)

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم المختلفة على السوشيال ميديا، قيام مواطن بخطف شقيقه للحصول على فدية، في مدينة حلب بسوريا.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية خلال بيان لها تفاصيل عملية الخطف والحصول على فدية، حيث كشفت أن من بين الجناة شقيق المختطف.

وقالت الوزارة إن 3 مجهولين اختطفوا شخصا في مدينة حلب، بعد أن انتحلوا صفة أمنية ووضعوه في سيارة وتوجهوا به إلى جهة مجهولة، ثم تركوه بعد أن دفع شقيقه فدية لهم قدرها 27 مليون ليرة سورية (نحو 9 آلاف دولار).

وأضافت الوزارة أن فرع الأمن الجنائي في المدينة كشف ملابسات الخطف، وتبين أن شقيق المخطوف متورط فيه. وقالت إنها قبضت عليه وعلى شخص آخر، و«اعترفا بالتخطيط لعملية الخطف بهدف طلب الفدية المالية بالاتفاق مع ثلاثة أشخاص قاموا بانتحال صفة أمنية».

وتابعت الوزارة بأن البحث ما زال مستمرا عن باقي المشتركين في عملية الخطف.